فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.. وهذه فترة التسجيلات

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024.

وبحسب المادة الأولى من نص المرسوم، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف (310) طلبة قضاة لسنة 2024.

ويأتي هذا تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 و المذكور أعلاه.

ووفقا للمادة 2، فإن فترة التسجيلات في المسابقة تحدد من 19 إلى 30 جانفي سنة 2025. فيما تجرى اختبارات القبول في شهر أفريل سنة 2025.