فتح عملية التسجيل في برنامج “LPA” بالعاصمة بداية من سبتمبر

أعطت ولاية الجزائر، تعليمات لرؤساء المجالس الشعبية البلدية،تقضي بالشروع في التحضير لاستقبال ملفات الراغبين بالتسجيل ببرنامج السكن الترقوي المدعم LPA.

ويكون التسجيل في برنامج “LPA” بداية من شهر سبتمبر المقبل، بعدما كانت مجمدة منذ سنة 2017. وستشرع البلديات في استقبال ملفات المواطنين بعد أقل من ثلاثة أشهر.

وحسب ما علمته «النهار» من مصادر مسؤولة بولاية الجزائر، فإن الأخيرة، خصصت العقار الموجه لاحتضان هذه المشاريع.

والتي قدر عددها بـ4420 وحدة سكنية مقسمة على دواويين الترقية والتسيير العقاري لكل من بئر مراد رايس والدار البيضاء.

بالإضافة إلى، ديوان حسين داي، مقسمة على عدة مواقع بالجزائر العاصمة.

وسيتم على مستوى البلديات دراسة الملفات إداريا مع الحرص على توفر كل الوثائق التي تسمح التسجيل في هذا البرامج.

على أن يتم تحويل هذه الملفات إلى مصالح الدوائر واللجان الولائية للسكن التي تقوم بدراستها حسب الوضعية المهنية والاجتماعية للمكتب.

حيث يتم تنقيط الملفات حسب وضعية كل مكتتب ليتم المصادقة النهائية على قائمة المكتتبين من قبل مدير السكن والوالي.

وكشف ذات المصدر،أن وزارة السكن ممثلة في دواويين الترقية والتسيير العقاري بولاية الجزائر، استفادت،لحد الساعة من 5 مواقع مخصصة للبناء.

وهذا على مستوى كل من عين البنيان ورغاية ودويرة وموقعين في بلدية هرواة شرق العاصم.

حيث تم اعداد كافة الدراسات الخاصة بهذه المشاريع، والتي قدرت إلى حد الساعة بـ4420 وحدة سكنية.

ومن المنتظر أن تصل إلى غاية 10 آلاف وحدة سكنية خاصة بكل العاصمة مباشرة بعد توفر العقار اللازم.