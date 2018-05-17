«فتح عملية توظيف كبرى في المتوسط والثانوي شهر جوان»

نجادي مسقم المفتش العام بوزارة التربية الوطنية يكشف:

«التحاق الناجحين بمناصبهم سيكون شهر سبتمبر المقبل»

«الإجراء سيكون بعد انتهاء مسابقة توظيف أساتذة التعليم الابتدائي»

كشف، نجادي مسقم، المفتش العام بوزارة التربية الوطنية، أنه سيتم منتصف جوان فتح الأرضية الرقمية قصد توظيف أستاذة في الطورين المتوسط والثانوي، وهذا بعد يومين فقط من إجراء الاختبار الكتابي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي.

قال، أمس، المفتش العام، نجادي مسقم، إن التوظيف خلال الموسم الدراسي الحالي سيشمل بالإضافة إلى توظيف الإداريين وأساتذة في المدرسة الابتدائية، أساتذة في الطورين المتوسط والثانوي، وهذا حسب المناصب الشاغرة الموجودة في المؤسسات التربوية.

وتشير المعلومات، التي بحوزة «النهار»، أنه سيتم فتح مناصب ستعوض بالموظفين المنتمين إلى رتب التعليم الناجحين في الامتحانات المهنية، قصد الترقية إلى رتب التأطير والتفتيش المنظمة بعنوان 2017، بما فيهم الأساتذة الرئيسيون والمكونون الذين تم انتدابهم إلى رتب الإدارة والتفتيش والمعنيين بالتكوين المتخصص قبل الترقية، طبقا للتنظيم المعمول به.

وأوضحت الوزارة في هذا الصدد، أن المناصب الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الحاملين لشهادة الليسانس في الاختصاص، الذين تم تعيينهم كمتعاقدين لا تعتبر مناصب شاغرة، فيما تُعد مناصب المعنيين بفترة التكوين المتخصص بعنوان 2017، قبل التعيين كمتربصين في مناصبهم ابتداءً من الدخول المدرسي 2018-2019 شاغرة، حيث يتعين الاحتفاظ بمناصبهم وعدم استغلالها في هذا المجال.

هذا، وأكدت الوصاية أنه في الـ31 من شهر أكتوبر الماضي، تم الانتهاء من المرحلة المحلية وفق ترتيبات المناشير المحددة والمنظمة للعملية، وكذا وفق الرخصة الاستثنائية رقم 88/32 التي تم منحها.

وأكدت وزارة التربية، أن تسلم الاستدعاءات سيكون على مستوى مديريات التربية، التي تم بها اجتياز المسابقة وحجز وضعية تسلم الاستدعاءات على الأرضية الرقمية وإرسالها عن طريق البريد الإلكتروني من طرف مديريات التربية مقر اجتياز المسابقة، ويكون الالتحاق بالمؤسسة وإمضاء محضر التنصيب من طرف الناجحين والإعلان عن قائمة كل المناصب الشاغرة حسب البلدية والدائرة والمنطقة الجغرافية.

وأكدت الوزارة على أن حضور المترشحين المعينيين من القائمة الاحتياطية الوطنية إلى مديريات التربية المستقبلة لاختيار المؤسسة، يتم حسب الاستحقاق وبعدها تسلم التعيينات.