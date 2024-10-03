أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي من تيمياوين أنه سيتم فتح مسابقة لتوظيف مساعدي التمريض ببرج باجي مختار.

وخلال زيارته إلى تيمياوين للوقوف على الوضعية الصحية، قال الوزير يجب تلقيح الجميع دون استثناء، خاصة ضد الدفتيريا المعدية جدا.

وأضاف الوزير أن التلقيح يجب أن يشمل كل الفئات الصغار والكبار. مؤكداً أن التلقيح متاح للجميع حتى لرعايا دول الجوار الموجودين في الجزائر.

كما كشف وزير الصحة أنه سيتم إنجاز مستشفى بقدرة استيعاب 60 سريراً بتيمياوين.

وبخصوص الحالة الوبائية التي تشهدها المنطقة، قال سايحي إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بالدفتيريا لكن التلقيح ضروري.

وأثناء المعاينة للحالة الصحية، كشف الوزير عن وصول 900 علبة من الأدوية إلى تيمياوين. مضيفاً أنه طائرة محملة بـ 1300 علبة دواء ستصل إلى تيمياوين غدا.

وحول الوباء، قال سايحي إنه في تراجع إذ تم تسجيل 19 حالة فقط اليوم في تيمياوين.