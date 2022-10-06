فتح مسابقة للإلتحاق بـ”الماستر” في المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن فتح المسابقة الوطنية للالتحاق بطور الماستر لتكوين أساتذة التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ ذوي الإحتياجات السمعية​.

كما نشرت الوزارة قوائم الطلبة المقبولين المعنيين بإجراء المقابلات الشفوية للإلتحاق بالطور الثاني “الماستر” بالمدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم. وحسب التخصصات المتوفرة، على غرار تخصص التربية البدنية والرياضية، إعلام آلي، تسيير واقتصاد، لغة أمازيغية، فنون، فلسفة، الرياضيات. وهذا على الرابط التاليhttps://www.mesrs.dz/…/programme-entretiens-oraux…/.

في حين ذكرت، الوزارة أن موعد إجراء المقابلات يكون ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا، بالملحقية الجامعية بني مسوس جامعة الجزائر2. ويكونون مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية.