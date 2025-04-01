أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن فتح معظم المكاتب البريدية غدا الأربعاء في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه “بمناسبة عيد الفطر المبارك، سيتم فتح معظم المكاتب البريدية في اليوم الثالث من العيد. ابتداء من الساعة 8:00 صباحا إلى غاية الساعة منتصف النهار 12:00. وذلك حرصا على تسهيل خدمات المؤسسة وضمان تلبية احتياجات المواطنين”.

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