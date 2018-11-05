فتح موقع «عدل» لاختيار المواقع ودفع الشطر الثاني في 11 ديسمبر القادم

الإجراء جاء من أجل ضمان التسريع في العملية أكثر وتوزيع المساكن الجاهزة

قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، فتح الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» يوم 11 ديسمبر القادم، لتمكين مكتتبيها من اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني.

كما أنه من المنتظر أن يتم في نفس الشهر توزيع حوالي 20 ألف وحدة سكنية لمكتتبي «عدل 1» في العاصمة و«عدل 2» في ولايات وهران وتلمسان وبشار.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أعطى تعليمات صارمة لمسؤولي الوكالة لفتح موقعها في بداية الشهر القادم، لتمكين المكتتبين الذين لم يتمكنوا بعد من اختيار المواقع ودفع الشطر الثاني من إتمام هذه الإجراءات لضمان التسريع في العملية أكثر وتوزيع المساكن الجاهزة.

وحسب ذات المصادر، فسيتم توزيع المفاتيح على 9 آلاف مكتتب «عدل 1» بالمدينة الجديدة بوينان وألفين و500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة بسيدي عبد الله، كما سيتم أيضا بولاية وهران توزيع 2470 وحدة سكنية لمكتتبي «عدل 2» و750 وحدة سكنية بولاية بشار و1200 بولاية تلمسان.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد أكد عن برمجة الحكومة لحصة جديدة من السكن خلال السنة القادمة، في إطار برنامج البيع بالإيجار «عدل 2»، تصل إلى 90 ألف وحدة سكنية، كما طمأن كل من سدد الشطر الأول من قيمة السكن بالحصول على شقته.

ووعد الوزير تمار، بأن عملية توزيع المساكن ستظل متواصلة إلى غاية إسكان كافة المكتتبين وأصحاب ملفات السكن بمختلف الصيغ، كما اعتبر بأن عمليات توزيع المساكن هي امتداد للعملية الوطنية التي تم الشروع فيها مؤخرا.

وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بهدف تسريع وتيرة إسكان كل الجزائريين وطالبي السكن، حيث ستشمل العملية ما يفوق 85 وحدة سكنية عبر كافة ولايات الوطن.