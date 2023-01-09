كشف المدير العام للإنتاج الفلاحي والناطق الرسمي لوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، عن فتح 114 نقطة بيع اللحوم الحمراء والبيضاء في رمضان.

كما قال بن دريدي للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الاثنين، إن “وزارة الفلاحة وضعت إستراتيجية لمرافقة الموالين والمنتجين على مدار السنة”. “بالتنسيق مع كافة الفاعلين في هذا المجال، من أجل توفير هذه المادة الحيوية للمستهلك خاصة خلال الشهر الفضيل”. “الذي أصبح على الأبواب، مع وضع إستراتيجية لتطوير هذه الشعبة”.

في حين، أردف أن “نسبة الاستهلاك لهذه المادة يقدر ما بين 45 و50 ألف طن شهريا”. و”أن هذه الكمية مرشحة للارتفاع خلال شهر رمضان”.

قدرت القيمة الانتاجية للحوم الحمراء في الجزائر بـ483 مليار دج خلال سنة 2021، ما يمثل 17 بالمائة من الانتاج الفلاحي. وأفادت المديرة الفرعية لتنظيم وتطوير الفروع الفلاحية سماح لحلوح، أن الانتاج عرف “استقرارا” بمعدل توفر متوسط يقدر بـ12،34كغ/سنة/فرد. مشيرة ّإلى أن الجهود متواصلة لترقية فروع اللحوم الحمراء والبيضاء وضمان وفرتها في السوق وكذلك ثبات اسعارها.

وفي نفس السياق أوضحت ان استيراد اللحوم الحمراء عرف “تراجعا ملحوظا” بين سنتي 2016 و 2021 . من 133 مليون دولار الى 10 مليون دولار فقط بفضل الاستثمارات المتنوعة بهدف ترقية هذا الفرع وتخفيض فاتورة الاستيراد.

وبخصوص اللحوم البيضاء، أكدت المسؤولة أن قيمتها الانتاجية تقدر بـ128 مليار دج أي وفرة 12كغ/سنة/فرد. كما ابرزت الجهود المبذولة للترقية المحلية لأغذية الدواجن خاصة. مع اعداد دفتر الشروط المؤطر والمنظم لاستيراد الذرة والصويا والاستثمار في المادة المحلية البديلة.