فتح 150 نقطة لبيع اللحوم الحمراء في رمضان

أعلن علي زياني مدير الدراسات والتطوير بالشركة الجزائرية للحوم الحمراء، عن فتح ما يقارب 150 نقطة لبيع اللحوم الحمراء بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وكشف في ذات السياق، أن أماكن نقاط البيع سيتم الإعلان عنها لاحقا بالتنسيق مع المصالح و مديريات التجارة و الفلاحة بجميع الولايات.

وقال على زياني خلال برنامج ضيف الأخبار على أمواج القناة الثانية الناطقة بالأمازيغية، إن الجزائر تملك حاليا 25 مليون رأس من الأغنام والمواشي. مضيفا أن نقاط البيع الخاصة بشهر رمضان سيتم إفتتاحها بمختلف ولايات الوطن. وخصوصا بالمدن الرئيسية الكبرى مثل العاصمة ووهران. بالإضافة كذلك إلى عنابة وقسنطينة وسكيكدة والمعروفة بكثرة الطلب على اللحوم خلال هذه المناسبة. إضافة إلى نقاط البيع التقليدية. مؤكدا أن اللحوم ستكون متوفرة بأسعار معقولة و في متناول المواطنين.

كشف علي زياني، بأنه تم فتح ثلاثة مذابح صناعية بمدن الهضاب العليا المعروفة بتربية المواشي. وهي موزعة بكل من ولايات الجلفة و أم البواقي و البيض. فيما تمت إعادة تهيئة مذبح قديم بولاية عنابة وقد دخل حيز التشغيل مع مطلع هذه السنة.

كما أشار ذات المتحدث، إلى إعادة تنظيم شعبة اللحوم الحمراء في الجزائر. بهدف المضي قدما للمساهمة في رفع قدرات الإنتاج المحلي. مرحبا في نفس الوقت بقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة والقاضية بمنع إستيراد اللحوم المجمّدة واعتبارها محفزا لرفع إنتاج اللحوم محليا.

وتقوم هذه المقاربة على تشجيع الفلاحين و المربين للاهتمام فقط بتربية المواشي. وتوفير الأعلاف لهم بأسعار مدعمة ومعقولة لا تتجاوز 2600 دج للقنطار الواحد طيلة السنة. مضيفا أن ذلك في متناول اليد من خلال بناء شراكة ثلاثية مربحة تضم مؤسسة اللحوم الحمراء و الفلاحين والديوان الوطني لتغذية الأنعام. وبالمقابل يقوم الموالون بوضع الماشية تحت تصرف المؤسسة الجزائرية للحوم.