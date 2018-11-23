فتح 4 مطاعم مدرسية بقسنطينة جانفي القادم

سيتم وضع حيز الخدمة، أربعة مطاعم مدرسية مركزية، ببلدية الخروب في قسنطينة خلال شهر جانفي المقبل.

حسبما أفاد به، اليوم الجمعة، من رئيس لجنة التعليم، المسؤول عن ترميم المدارس وإدارة المطاعم المدرسية لدى المجلس الشعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية.

و قد أوضح حملة عبد السلام، أنه قد تّم تهيئة هذه المطاعم على مستوى المؤسستين التربويتين أحمد بوشبع و تبيب بشير بمدينة الخروب.

وكذا على مستوى المؤسستين التربويتين بلحرش فضيل و سدراتي عمور بالمدينة الجديدة علي منجلي.

مضيفا أنّ هذه المنشآت ستقوم بتقديم وجبات ساخنة لفائدة تلامذة 21 مدرسة بهذه البلدية.

و قد تطلبت هذه المطاعم المدرسية المركزية، التي تم تهيئتها في الفترة ما بين شهر جويلية و نوفمبر،

رصد مبلغ مالي يفوق 10 ملايين دج حسب ذات المصدر .

مبرزا أن هذه المنشآت سيتم استغلالها بعد اقتناء شاحنات النقل التي ستزود المؤسسات التربوية يوميا بالوجبات الساخنة.

تجدر الإشارة، أنه تم افتتاح تسعة مطاعم مدرسية مركزية ببلدية قسنطينة في بداية الموسم الدراسي الحالي.

ستشمل هذه التجربة “خلال السنوات المقبلة” باقي بلديات الولاية كما سبق و أن أعلن عنه والي قسنطينة عبد السميع

سعيدون خلال مؤتمر صحفي بمناسبة الدخول المدرسي الجديد.