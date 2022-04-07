فتح الملاعب أمام الجمهور لا أساس له من الصحة.. والوزارة تحذر

نشرت وزارة الإتصال مساء أمس الخميس بيانا بخصوص تداول بعض وسائل الإعلام لخبر لا أساس له من الصحة.

واوضحت الوزارة في بيانها ان بعض وسائل الإعلام بثت اليوم خبرا لا أساس له من الصحة والذي يخص جمهورا واسعا خاصة شريحة الشباب حول مسألة فتح الملاعب امام الجمهور بولاية الجزائر.

ودعت الوزارة القنوات التلفزيونية الى تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة.

كما شددت على ضرورة التحقق من المعلومة ومن مصادرها تفاديا لنشر وبث معلومات لا أساس لها من الصحة، والتي تدخل ضمن نطاق الأخبار الكاذبة.

وبهذا تحذر الوزارة من من مغبة السقوط في فخ الأخبار الكاذبة والانسياق وراء المعلومات التي تغذي تهويل الجمهور. خاصة فئة الشباب منها داعية الى الاحتكام الى قواعد المهنية والاحترافية.

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