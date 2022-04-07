فتح الملاعب أمام الجمهور لا أساس له من الصحة.. والوزارة تحذر
نشرت وزارة الإتصال مساء أمس الخميس بيانا بخصوص تداول بعض وسائل الإعلام لخبر لا أساس له من الصحة.
واوضحت الوزارة في بيانها ان بعض وسائل الإعلام بثت اليوم خبرا لا أساس له من الصحة والذي يخص جمهورا واسعا خاصة شريحة الشباب حول مسألة فتح الملاعب امام الجمهور بولاية الجزائر.
ودعت الوزارة القنوات التلفزيونية الى تحري المعلومات والتحقق من مصادرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة.
كما شددت على ضرورة التحقق من المعلومة ومن مصادرها تفاديا لنشر وبث معلومات لا أساس لها من الصحة، والتي تدخل ضمن نطاق الأخبار الكاذبة.
وبهذا تحذر الوزارة من من مغبة السقوط في فخ الأخبار الكاذبة والانسياق وراء المعلومات التي تغذي تهويل الجمهور. خاصة فئة الشباب منها داعية الى الاحتكام الى قواعد المهنية والاحترافية.
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قرر والي ولاية قسنطينة مسعود جاري اليوم السبت فتح الملاعب والمنشآت الرياضية أمام الجمهور. وهذا في إطار الإستئناف التدريجي للأنشطة الرياضية بناء على تحسن الوضع الصحي. كما يشمل القرار كل المنشآت الرياضية والشبانية.
ووفق مصالح الولاية قرار وجاء هذا القرار تحضيرا للمواعيد الرياضية الهامة التي ستحتضنها الجزائر واستئناف البطولة الوطنية لكرة القدم. و الاختصاصات الرياضية الأخرى
وشددت ذات المصالح في بيانها على إلزامية تقديم الجواز الصحي للتلقيح للدخول الى الملعب فيما يخص الجمهور كما ذكرت الولاية بأن الشباب ما دون 16 سنة غير المعنيين بعملية التلقيح من الدخول ممنوعين من الدخول إلى الملاعب.
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تم الكشف اليوم الجمعة عن هوية الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس افريقيا للمحلّيين بالجزائر عبر الإذاعة الوطنية.
ويتعلّق الأمر بـ 5 ملاعب، وهي ملعب 5 جويلية الأولمبي، ملعب 19 ماي 1956 عنابة وملعب الشهيد محمد حملاوي قسنطينة. إلى جانب ملعب وهران الأولمبي الجديد وملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.
في انتظار التسريع في وتيرة الإنجاز والرسكلة بالنسبة للملاعب التي ليست جاهزة بعد لاحتضان العرس الإفريقي المقبل.