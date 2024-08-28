فتيات أقبو يغادرن سباق التأهل إلى رابطة أبطال إفريقيا

أقصي نادي فتيات أقبو، رسميا من سباق التأهل إلى منافسة رابطة أبطال إفريقيا 2024 للسيدات.

ومُني أمس الثلاثاء، ممثل الجزائر، بهزيمة قاسية على يد نادي توت عنخ أمون المصري، بواقع 4-2، ضمن الجولة الثانية من دورة إتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لـ “الشامبينز ليغ”.

وهي الهزيمة الثانية لنادي فتيات أقبو، بعد الأولى أمام الجيش الملكي المغربي في افتتاح دورة “لوناف” الجارية وقائعها بالجزائر.

وفي المقابل، حقق الجيش المغربي، انتصارا جديدا بنتيجة 5-0 أمام نادي سوسة التونسي. ليتقاسم بذلك، صدارة الترتيب بـ 6 نقاط رفقة توت عنخ آمون المصري.

وعليه ستلعب ورقة التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا للسيدات. بين الفريقين المغربي والمصري، في جولة الختام المقررة هذا الجمعة، بداية من الساعة 18:00.

وتلتقي فتيات أقبو ونادي سوسة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. بينما تلعب المباراة الثانية بين الجيش الملكي وتوت عنخ آمون بملعب سالم مبروكي بالرويبة.