فتيات الخضر يبلغن الدور الثالث من تصفيات المونديال

حجزت فتيات الخضر، مقعدا في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2024، لفئة أقل من 17 سنة، عقب التأهل المستحق أمس الجمعة، على حساب البنين.

وفاز المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، على ملعب 5 جويلية. بثنائية نظيفة وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب، التي لعبت بكوتونو الأحد الفارط.

وافتتحت نورة آيت القاضي النتيجة للخضر في الدقيقة 64. لتضيف زميلتها زازة رباحي الهدف الثاني في الدقيقة 74 .

واحتكم بعدها المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في الأخير، للتشكيلة الوطنية، بواقع 8/9، لتتأهل بذلك فتيات الخضر إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات المونديال.