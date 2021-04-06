فرار أكثر من 1800 سجين عقب هجوم شنه مسلحون في سجن بنيجيريا

فرّ أكثر من 1800 سجين من سجن أويري في جنوب شرق نيجيريا بعد هجوم شنه مسلحون.

وقال شهود عيان،حسب الصحافة المحلية، إن المسلحين أتوا على متن شاحنات صغيرة وهاجموا حراس السجن “قبل أن يفجّروا لاالبوّابة الرئيسية”.

وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري الهجوم ووصف منفّذيه بأنّهم “إرهابيون” و”فوضويون”.

وقال المتحدث باسم مصلحة السجون،”إنّ سجن أويري تعرّض لهجوم فجر اليوم من قبل مسلّحين مجهولين أطلقوا بالقوة سراح 1844 سجيناً”.

وأكّد المسؤول عن الاتّصالات بسجون ولاية إيمو، تعرض السجن للهجوم، مشيراً أنّ “الوضع تحت السيطرة” وداعياً السكّان إلى “مواصلة أعمالهم”.

وسارع الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى إدانة الهجوم، واصفاً منفّذيه بأنّهم “إرهابيون” و”فوضويون”.

وإثر الهجوم فرضت السلطات في ولاية أبيا المجاورة حظر تجوّل اعتبارا من الساعة العاشرة ليلاً وحتى السادسة صباحاً.