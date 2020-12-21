فرار فتاة من منزلها العائلي يتسبب في معركة بالسيوف بين عائلتين بالرغاية

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالرغاية شرق العاصمة، خمس أشقاء إثر مشاجرة عنيفة وقعت في إحدى أحياء المدينة

الحادث تورط فيه بين المتهم”ط. ر” وأربع أشقائه َو ابن الحي جارهم”ص.كمال” على خلفية فرار شقيقته من المنزل العائلي إلى منزل المتهمين.

وتسببت المشاجرة هاته في فقدان العين اليمنى للضحية “ق. محمد” بعد تدخله لفك الشجار الذي اشتد بين شقيقه والمتهمين لاستعمالهم أسلحة بيضاء.

وخلفت الحادثة سقوط جرحى آخرين استفادوا من عجز طبي تراوحت ما بين ال10و18 يوما.

وحسب وقائع القضية التي باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عرض تفاصيلها صبيحة الاثنين فإن الجريمة وقعت مساء يوم 15 جوان2019،

ووقع شجار عنيف تم تبادل فيه الضرب بالأسلحة البيضاء بين عائلتين تقطنان بنفس الحي بمدينة الرغاية.

ويتعلق الأمر بكل من الاشقاء “ط. ع”، “ط. ه”.” ط. ع” وبين الأشقاء “ق. م”. “ق. و”، لتبين أن خلفية المشاجرة هو فرار فتاة من منزلها العائلي باتجاه منزل الضحية.

وقام المتهم بالتوجه إلى منزل أحد المتهمين، وخلال المشاجرة التي اشتدت بينهم بعد استعمال مختلف الأسلحة البيضاء، تمثلت في السيوف وسكاكين.

وبسبب المشاجرة استقرت طعنة سكين بوشية في العين اليمنى للضحية ” ق. محمد” تلقاها من المتهم ” ط. عادل”.

الضحية سقط مغمى عليه متأثرا بضربة على الراس بواسطة أنبوب بلاستيكي وجهها إليه المدعو ” ط. هشام”.

وقام باقي المتهمون بضرب الضحية بمختلف الأسلحة، مستعملين قضبان حديدية وعصي ومهراس المطبخ، تسببت له في جروح بليغة.

وتم نقل الضحية إلى مستشفى الرويبة أين أكد الأطباء على فقدان البصر بالعين اليمنى جراء طعنة البوشية التي تلقاها،.

واستفاد الضحية من عجز طبي قدره 60 يوما وضررا بنسبة 30٪، فيما أصيب ضحتين أخريين هما”شقيقين اثنين” بجروح متفاوتة تراوح عجزها الطبي ما بين ال10و18 يوما.

المتهم الموقوف “ط. عادل” وخلال مواجة المحكمة له بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقدان البصر اعترف بوقوع المشاجرة.

كما اعترف المتهم بمشاركة أشقائه الأربع غير الموقوفين، غير أنه نفى قصده ضرب الضحية على مستوى العين.

وبرر المتهم ضربه للضحية أنه كانت هناك ضربات عشوائية متبادلة بينه و بين الضحية.

وتمسك باقي المتهمين بانكار اعتدائهم عن سبق الإصرار، مرجعين السبب هو تدخلهم للدفاع عن شقيقهم المتهم “عادل”، الذي تلقى ضربة بواسطة “مهراس” على مستوى الرأس.

وأمام ما ورد من معطيات وبعد السماع إلى الضحية الذي تبين أنه فاقد للبصر كليا، جراء الاعتداء الذي طاله على مستوى العين اليمنى.

والتمست النيابة العامة إنزال عقوبة ” 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف” ط. عادل”.

كما التمس النائب العام وتوقيع عقوبة 5 سنوات و500 الف في حق باقي المتهمين غير الموقوفين مع إصدار أمر إيداع الحبسة لجميع المتهمين.