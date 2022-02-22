فرار مريض متابع قضائيا من مستشفى الأمراض العقلية دريد حسين

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن فرار مريض من مستشفى الأمراض العقلية بدريد حسين بالقبة.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فإن المعني المدعو سبتي محمد هرب من المستشفى بتاريخ الـ7 فيفري الجاري.

وعليه وجهت المصالح الأمنية نداء إلى كل المواطنين، أنه في حال ما تمت مشاهدة هذا المريض المتابع في قضية جنحة، الإتصال فورا بأمن المقاطعة الإدارية ببراقي لأجل التبليغ عنه.

طالع أيضا: وزير الصحة: العديد من الأجهزة داخل المستشفيات لم تُستعمل بعد

كشف وزير الصحة عبدالرحمان بن بوزيد اليوم الخميس، أن العديد من الأجهزة داخل المستشفيات لم تستعمل بعد.

وفي هذا السياق وعلى هامش لقاءه مع مدراء الصحة، أرجع بن بوزيد السبب في ذالك الى عدم علم مصالحه بأرقام وأعداد هذه الأجهزة.

وأضاف:”تكلمنا كثيرا وقمنا بتوصيات من أجل تجديد قطاع الصحة.”

كما دعا وزير الصحة إلى الاعتماد على الرقمنة من أجل معرفة الحقيقة والعمل مع المستقبل.

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وزير الصحة: الوضعية الوبائية مستقرة ومُتحكم فيها

كما كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الوضعية الوبائية تعرف نوعا من الإستقرار وهي متحكم فيها. مع توفير الأدوية. وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أجتمع وزير الصحة أمس الإثنين، مع المدراء بالولايات في إطار سلسلة اللقاءات التنسيقية التقييمية المتعلقة بالوضعية الوبائية لفيروس كورونا. حيث إستمع الوزير إلى آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الوبائية بعديد الولايات. خاصة ما تعلق منها برفع عدد الأسرة المخصصة لحالات الإستشفاء أو تلك المخصصة لحالات الإنعاش. بالإضافة كذلك إلى المخزون المتوفر من مادة الأكسجين الطبي والأدوية المخصصة لمرضى كوفيد-19. من جهته أعرب الوزير عن إرتياحه بخصوص الإستقرار والتحكم المسجلين في الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر. بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19. وأرجع الوزير ذلك إلى المجهوذات المبذولة من قبل مدراء الصحة والعمل وفق برنامج تنسيقي. وكذا الإلتزام بتنفيذ مختلف التوصيات التي أسدتها وزارة الصحة وعلى رأسها تخصيص مستشفيات و مصالح خاصة بكوفيد- 19 على مستوى كامل المؤسسات الصحية. بالإضافة إلى توفير جميع الأدوية الخاصة بمرضى الكوفيد وعلى رأسها مضادات التخثر بكميات كبيرة. كما شدّد وزير الصحة على أهمية التلقيح ضد فيروس كوفيد-19. مؤكدا أنه من الضروري العودة إلى ترقية هذه العملية كونها الوسيلة الوحيدة لمجابهته. أين طلب الولايات التي عرفت نسبة التلقيح فيها قليل جدا بمضاعفة التحسيس و التوعية. من جهة أخرى، طالب وزير الصحة المدراء بضرورة منح مصالح الإستعجالات الأولوية ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة، بالنظر إلى الأهمية التي تحظى بها هذه المصالح وكونها واجهة المستشفيات. كما طالب الوزير بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن جواريا. من خلال الرفع من عدد المنشآت الصحية الجوارية تزويدها بمختلف التخصصات ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للمواطن. بهدف تجنيبه مشقة التنقل إلى المؤسسات و المراكز الإستشفائية للإستفادة من الخدمات التي يمكن ضمانها على مستوى الموسسات العمومية للصحة الجوارية.

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