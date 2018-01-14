فرانشيسكو باستاغلي:”المغرب لا يملك أي حق في الصحراء الغربية”

أكد الممثل الخاص للأمم المتحدة بالصحراء الغربية فرانشيسكو باستاغلي، أن المغرب لا يملك أي حق في احتلاله للصحراء الغربية.

وقال أيضا أنه يفتقد للشرعية في كافة المحافل الدولية.

وذلك خلال محاضرة قدمها مساء أمس خلال لجنة المتابعة للتنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي بحضور الحكومة الصحراوية، وبرلمانيين جزائريين.

وتناول فرانشيسكو باستاغلي خلال محاضرته القضية الصحراوية على مستوى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي.

حيث طالب المسؤولين الصحراويين بضرورة إستغلال كافة الوسائل المتاحة من أجل انتزاع حقوق الشعب الصحراوي المشروعة في الحرية والإستقلال.

وركز المحاضر على الجانب القانوني للقضية، مشيرا إلى عدد من الإنتصارات التي حققتها، ومؤكدا على مواصلة العمل من أجل تعزيز الإنتصارات.

كما شدد باستاغلي، على أهمية الجانب الإعلامي، مما يستوجب إستغلاله من أجل نشر القضية الصحراوية والتحسيس بها على مختلف الأصعدة.

وبخصوص الجانب التضامني، ثمن فرانشيسكو باستاغلي، الدور الذي لعبته الجزائر في دعمها للشعوب المستعمرة وعلى رأسها الشعب الصحراوي.

للإشارة، كان فرانشيسكو باستاغلي قد تقلد منصب الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية سنة 2006/2005.

كما تقلد عددا من المناصب على مختلف الأصعدة الدولية، كممثل الإتحاد الأوروبي في أوكرانيا، منسق مقيم للأمم المتحدة في إيران.

و منسق إدارة الأمم المتحدة في كوسوفو ومكلف بقضية المخدرات والجريمة.