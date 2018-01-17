فرحات: “الجزائر كل شيء بالنسبة لي”

الرياضة
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فرحات: “الجزائر كل شيء بالنسبة لي”
بقلم أمير بهلول

أكد لاعب لوهافر، زين الدين فرحات، أنه سعيد جدا بكسب مكانة في المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب رابح ماجر  في حوار أجراه مع موقع “غول” الفرنسي.

وقال فرحات: “لا يمكنني أنّ أصف لكم شعوري بعودتي للمنتخب، نحن نتحدث عن الجزائر، بلدي هو كل شيء بالنسبة لي”.

وأضاف: “صحيح أنني لم ألعب في مركزي المفضل كجناح أيمن ولعبت في الوسط، لكني أعتقد أنني قمت بعمل جيد”.

وتابع حديثه: “كجناح لديك الفرصة للمراوغة، للتمرير وحتى لتسجيل الأهداف، لكن في الوسط عليك استرجاع الكرة وتمريرها لمحرز أو براهيمي”.

وختم كلامه: “علي أن أواصل العمل والتألق حتى أبقى لاعبا مهما في المنتخب الجزائري”.

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