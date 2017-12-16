فرحات: “بإمكاننا اللعب على  المراكز الأولى”

كشف الدولي الجزائري زين الدين فرحات، عن هدفه هذا الموسم رفقة ناديه لوهافر، أين يطمح لإنهاء البطولة في المراكز الأولى.

وصرح فرحات للصحافة الفرنسية: “بدأنا جيدا البطولة هذا الموسم، وأظن أنه بإمكاننا اللعب على أحد المراكز الأولى”.

وتابع: “لم يسبق للفريق أن حقق 34 نقطة في مرحلة الذهاب، هذا يشجعنا للعمل أكثر لتحقيق المزيد في مرحلة العودة”.

أما عن مردوده الشخصي هذا الموسم، وتصدره قائمة أحسن ممرري “الليغ2” الفرنسية في مرحلة الذهاب صرح فرحات.

قال: “صحيح أنني قدمت لحد الآن 11 تمريرة حاسمة، لكن الأهم بالنسبة لي هو تحقيق الفريق للفوز، وأنا هنا دائما لمساعدتهم”.

وأضاف: ” لست هنا لأحقق أرقاما فردية، وإنما لمساعدة الفريق على التقدم وإحراز الفوز في كل مباراة”.

وتابع: “عند وصولي إلى لوهافر صرحت أنني ممرر ولست هدافا، لكنني أعمل على هذا الجانب لرفع رصيدي من الأهداف مستقبلا”.