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الرياضة

فرحات ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من “الليغ2”

بقلم فيصل زيان بوزيان
فرحات ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من “الليغ2”
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تواجد متوسط الميدان الدولي الجزائري، ولاعب أنجي الفرنسي زين الدين فرحات، ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من “الليغ2”.

وإختار الحساب الرسمي للدرجة الفرنسية الثانية، لاعب أنجي فرحات ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11، بعد تألق اللاعب اللافت في مواجهة فريقه أمام بوردو.

بعد أن منح فرحات تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ60، جاء على اثرها الهدف الثاني لناديه أنجي.

وانتهى هذا اللقاء، بفوز زين الدين فرحات، وناديه أنجي، بنتيجة هدفين دون رد، على حساب الضيف نادي بوردو.

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