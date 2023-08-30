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الرياضة

فرحات يتفق مع أنجي الفرنسي

بقلم فيصل زيان بوزيان
فرحات يتفق مع أنجي الفرنسي
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كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الأربعاء، عن إقتراب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، من العودة للعب في الدرجة الثانية الفرنسية تحسبا للموسم الجديد.

وحسب موقع فووت ميركاتو الفرنسي، فإن لاعب إتحاد العاصمة السابق فرحات، سينضم لنادي أنجي الفرنسي الساقط مع نهاية الموسم الماضي لليغ 2، لمدة موسمين.

يجدر الإشارة، سبق لزين الدين فرحات أن خاض تجربتين سابقتين في الدرجة الفرنسية الثانية مع ناديا لوهافر وأولمبيك نيم، قبل أن ينضم لصفوف ألانيا التركي.

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