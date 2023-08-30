فرحات يقترب من العودة إلى “الليغ2” الفرنسية

اقترب الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، من العودة إلى “الليغ2” الفرنسية، صيف 2022.

وفسخ فرحات عقده أمس الثلاثاء، مع ناديه التركي، ألانيا سبور، قبل سنة عن نهايته، بحثا عن تحد جديد.

وكانت العديد من التقارير قد تحدثت عن اقتراب فرحات من العودة إلى الجزائر، من بوابة شباب بلوزداد، إلا أن التقارير الصحفية الفرنسية الصادرة اليوم الأربعاء. رشّحت لاعب اتحاد العاصمة السابق للعودة إلى “الليغ2”

وأفاد موقع “وي سبور” بأن فرحات بات قريبا من الالتحاق بنادي سانت ايتيان. موضحا بأن مجانية صفقة لاعب الخضر، المتواجد حرا من أي التزام حمّست كثيرا من مسؤولي النادي.