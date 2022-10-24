فرحات: 36 مليار دينار لاقتناء أدوية السرطان هذه السنة

كشف سمير فرحات الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، أن المبلغ التقديري لاقتناء أدوية السرطان قدر بـ 36 مليار دينار سنة 2022.

وقدّم فرحات خلال إستماعه من قبل لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني. بعض الأرقام الخاصة بمشتريات الأدوية وخاصة منها أدوية السرطان. حيث كشف أن المبلغ التقديري للمشتريات لسنة 2022 لتلك الأدوية قدر بـ36 مليار دينار جزائري”.

كما كشف عن المبلغ التقديري للمشتريات الخاصة بطب أمراض الدم يعادل 24 مليار دج. موضحا أن هذين الصنفين من التخصصات الطبية يستحوذان على نسبة 58 بالمئة من مجموع المشتريات التقديرية لآخر سنة 2022″.

كما استعرض فرحات تطور المبيعات التي بلغت شهر أكتوبر الجاري 98 مليار دج. وتتعلق بالمستلزمات الطبية والمواد الكيمائية ومواد طب الأسنان وكواشف المنتجات الصيدلانية المشعة”.

و بخصوص تسيير مخزون الأدوية، كشف المدير العام للصيدلية المركزية أنه من الصعب التحديد بدقة الأسباب التي تكمن وراء الإختلالات التي تتعرض لها بعض الأصناف من الأدوية. والتي عددها 169 دواء من أصل “647 دواء”. أي بنسبة 26 بالمئة من إجمالي المنتوجات الأساسية للأدوية.

وأرجع تلك الإختلالات إلى ثلاثة أسباب تتمثل أساسا في عدم تحكم المؤسسات الصحية في تقديرات حاجياتها بدقة وتوقعات برامجها السنوية وتطلب أزيد مما تحتاج”.

و أضاف أن من بين الأسباب التي تحدث اختلالات في سوق الدواء والمستلزمات الطبية. ظهور عيوب في الجودة أو المطابقة والتي تعيق سلسلة إنتاج الدواء أو التأخير في عمليات تسليم برامج إستيراد المواد الأولية بالنسبة للمنتجين المحليين. أو عدم احترام بعض الموردين لالتزاماتهم التعاقدية”.

و عن أهداف ومشاريع هذه المؤسسة، أكد فرحات أنها تعتزم تطوير أسلوب المعاملات التجارية مع مختلف المؤسسات الصحية في إطار نظام الرقمنة. وتخفيض تكاليف التوزيع والعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بتراكم المخزون.

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