فرصة أكبر للحصول على تأشيرة عمل.. 38 وظيفة مطلوبة في فرنسا

تواجه فرنسا نقصًا في العمالة بمختلف القطاعات، على غرار التشييد والبناء والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والزراعة والتصنيع.

كما تم -يقول موقع أخبار فيزا شنغن- استنادًا إلى تقرير هيئة العمل الأوروبية لعام 2022 حول النقص والفوائض، الإبلاغ عن 38 مهنة أكثر طلبا في فرنسا.

في حين، يتعلق الأمر بكل من المحاسبة، الميكانيك ومصلحو الآلات الزراعية والصناعية، مبرمجي التطبيقات، البناء. ومديرو خدمات الأعمال والإدارة غير المصنفين، وصانعي الخزانات، رسامي الخرائط والمساحين، فنيو الهندسة المدنية، عمال صب الخرسانة وتشطيبات الخرسانة والعمال ذوي الصلة. طهاة، عمال النظافة والمساعدين المنزليين، مشغلي نقل التربة ومشغلي المحطات ذات الصلة، فنيين الهندسة الكهربائية. والميكانيكا الإلكترونية والخدمات، ومدراء العلامات التجارية المالية والتأمينية، عمال الغابات والعمال المرتبطين بها.

كما تتمثل الوظائف فالشاغرة في مساعدو الرعاية الصحية، مدراء الموارد البشرية، ومختصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدراء التصنيع، فنيو الهندسة الميكانيكية. عمال مصانع معالجة المعادن، عمال المزارع المتنقلة ومحطات الغابات، التمريض المهنيين المساعدين. فنيو ومساعدو الصيدلة، أخصائيو العلاج الطبيعي، إنتاج الطاقة ومشغلي المحطات، الطابعات، وكلاء العقارات ومديري العقارات، مشغلي آلات الخياطة، المطورين والمحللين. ومشغلو آلات المصانع، محضرو ومركبو المعادن الإنشائية، الخياطون وصانعو الملابس والفراء وصانعو القبعات. مهندسي الاتصالات، معلمو التعليم المهني، اللحام وقواطع اللهب.

وحسب الموقع ذاته، فإن العمال الأجانب، قد يكون لديهم فرصة أكبر للحصول على عمل وتأشيرة عمل في فرنسا.