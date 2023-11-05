فرصة لا تفوت للطلبة.. هكذا تستفيدون من شهر تدريب بأمريكا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن إطلاق برنامج القادة الطلاب، وهو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في بيان للسفارة: “هل أنت طالب جامعي متميز مولود بين 26 جولية 1999 و28 جوان 2004.. يمكنك التسجيل في برنامج القادة الطلاب وهو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية سيقام في صيف 2024 في أربع جامعات أمريكية”.

وأوضحت السفارة، أن البرنامج مفتوح للطلبة من مستوى الليسانس أو الدراسات العليا المهتمين بمسائل التغير المناخ والقضايا البيئية في مجتمعهم.

وأشارت السفارة، إلى أن آخر أجل للتسجيل هو 18 ديسمبر 2023. ودعت المهتمين بمعرفة المزيد من التفاصيل إلى الولوج إلى الرابط التالي: