الرقم السري :

138133

أيها الرجل الأصيل.. فرصتك هذه لتكمل نصف الدين

في عرضنا الثاني وكفرصة ثمينة للغاية، نعرفكم بامرأة حقا هي جوهرة ثمينة. أبت إلا أن تسعى لتظفر بالزوج الصالح وتكمل حياتها هنية، هي امرأة في العقد الرابع من عمرها. تنحدر من منطقة القبائل، صاحبة مبادئ وأخلاق عالية، اتصلت بنا وكل أملها أن تعثر عن الهناء الطمأنينة. أبدت رغبتها في اتمام نصف الدين وأن تبني حياتها من جديد بعد طلاقه إلى جانب مع رجل سيكون رفيق دربها وإلى الممات.

صاحبة إعلاننا هذا بيضاء البشرة، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة. ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعول عليه فتمضي معه في سعادة ووئام. رجل يكون من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين.

الرقم السري :

138137

سأحضن عشنا وأحافظ على استقرارنا.. فلا تخذل الميثاق بيننا

لأن الحياة لا تحلو إلا بقرب من نحب، ومن نشعر بالأمان بجانبهم. ها أنا اليوم أرجو من الله أن يهبني قلبا طيبا يصون ما سيكون بيننا من ميثاق غليظ. ويحف الحب ويكون وفيا على طور الطريق، فأنا شابة من شرق البلاد، عزباء لم يسبق لي الزواج. في العقد الرابع من عمري، وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية، ناجحة وموهوبة. محترمة بشهادة كل من يعرفني، مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول والقلوب معا.

تمنى من المولى العلي القدير، أن يسوق لي رزقي في القريب، وأكمل حياتي إلى جانب رجل خلوق ومحترم. سنه ما بين 48 و55سنة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد. فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

138138

من يطرق الأبواب من بيوتها.. ويطلب يدي لنحيا تحت سقف المودة والرحمة

أتمنى أن يسعدني الحظ اليوم. لأنني ترددت كثيرا قبل أو أراسلكم بطلبي هذا، ومن كل قلبي أتمنى أن يكون له صدى. أنا شابة من إحدى ولايات الغرب، في العقد الثاني من عمري، عازبة لم يسبق لي الزواج. على قدر كبير من الأخلاق، بالإضافة إلى جمال يسر العين، أعمل كأستاذة، وهذا شرف كبير لي أنني حظيت بشرف تربية الأجيال. فالأمر يزيد في مكانتي ومسؤوليتي أمام نفسي وأمام الله، ولأن لي رغبة جامحة بعد أن نلت وحظيت. بالوظيفة في تكوين أسرة اتصلت بكم اليوم لأبث رغبتي حتى ألتقي برفيق عمري تحت لواء سنة الله ورسوله الكريم.

أتمنى أن أكمل نصف الدين أرتبط في الحلال، إلى جانب رجل يكون من الغرب، خاصة وهران، سيدي بلعباس أو تلمسان. لا يهم إن كان أعزب أرمل أو مطلق بدون أولاد، عامل مستقر وسنه أقل من 40 عام.

الرقم السري :

138139

لن أتنازل عن حقي وسأبقى أسعى لتحقيق أحلامي.. فمن يصون قربي وأيضا قلبي

يكون الإنسان على قيد الحياة مادام على قيم الأحلام، أي الحياة فرصة من الله لنتقرب منه ونعيشها فيما يرضيه علينا. لهذا أردت اليوم أن تكون لي فرصة لأشارك في صفحة أدم وحواء. وغايتي الحلال، وأنا أتوسم بإذن الله كل الخير.

أنا امرأة في الأربعينيات من عمري، من إحدى ولايات الوسط، على قدر كبير من الجمال وحسن الأخلاق. مطلقة بدون أولاد، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية، وأحظى باحترام كل من حولي.

أريد أن أعيد بناء ما تحطم في الماضي، إلى جانب رجل صادق جاد في طلبه. أريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى 65 سنة. لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، وكل ما اشترطه أن يكون لديه مصدر رزق ثابت ومسكن خاص.

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