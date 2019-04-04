فرضية جديدة قد تنقذ شركة “بوينغ” من مسؤولية تحطم الطائرة الإثيوبية

طرح حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، بوينغ “737 Max 8″، والذي خلف 157 قتيلا، العديد من الفرضيات حول سبب سقوطها.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن المحققين لا يستبعدون اصطدام الطائرة المنكوبة بجسم خارجي.

ونقلت قناة “ABC News” عن المصادر ذاتها، أنه من غير المستبعد أن اصطدام الطائرة بجسم خارجي أو طائر تسبب في تحطم جهاز الاستشعار.

وأدى هذا الإصطدام، إلى تشغيل جهاز ضبط المناورة، الذي أفقد بدوره الطيارين التحكم في الطائرة.

ويعد هذا الحادث، هو الثاني من نوعهـ لهذا النوع من الطائرات، خلال 5 أشهر فقط.

وقد دفع ذلك الحادثـ نحو 20 بلدا إلى إغلاق مجالها الجوي أمام هذا الطراز من الطائرات.