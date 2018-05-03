فرض عتبة متعلّقة بمعدات السّلامة ضمن المركبات المستوردة

أكّد مدير المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات أحمد نايت الحسين أنّه يجب فرض عتبة متعلّقة بمعدّات السّلامة ضمن المركبات المستوردة.

وأضاف ذات المتحدث، وجوب تعميم إجبارية عملية المراقبة التقنية للمركبات، الّتي تساهم في التقليل من حوادث المرور.

كشف أحمد نايت الحسين المدير العام للمركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرق، أنّ 4000 قتيل سنويا تحصده طرقاتنا.

وأضاف ذات المتحدّث، غياب العمل الجماعي لمكافحة مجمل العوامل المتسببة في الحوادث

بسبب غياب العمل الجماعي لمكافحة مجمل العوامل المتسببة في الحوادث.

مضيفا، وجوب تدخل القطاعات المعنية بصفة فردية لمعالجة بعض الحوادث.