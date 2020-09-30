فرض عقوبات مالية على متعاملي الهاتف النقال بسبب نوعية الخدمة

أصدرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية، اعذارا لمتعاملي الهاتف النقال اتصالات الجزائر، يوم 3 ماي 2020.

وجاء هذا الإعذار، من أجل الامتثال لالتزامات التغطية ونوعية خدمة شبكات الجيل الرابع الخاصة بكل متعامل.

ويأتي ذلك، بعد إجراء سلطة الضبط، لعملية المراقبة والتقييم الممتدة من 16 فيفري إلى غاية 12 مارس 2020.

وامتدت هذه العملية في مرحلتها الأولى 5 ولايات هي أدرار والبليدة، وقسنطينة، والجلفة، وتلمسان.

وتبعا لهذا الإعذار، وبعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي، أجرت سلطة الضبط في الفترة الممتدة من 16 أوت إلى غاية 25 أوت 2020، في الولايات السالفة الذكر، عملية تدقيق.

وجاءت هذه العملية، لتقييم مستوى تصحيح الخروقات التي تمّ تسجيلها بخصوص التغطية ونوعية الخدمة.

وطبقا لنتائج التدقيق، فرضت سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية عقوبات مالية يُقدّر مبلغها الاجمالي بـ172 519 352,85 دج، مفصلا كما يلي:

اتصالات الجزائر للهاتف النقال “موبيليس” : 63 918 956,02 دج.

اوبتيموم تيليكوم الجزائر “جازي” : 82 580 952,38 دج.

الوطنية للاتصالات الجزائر “اوريدو” : 26 019 444,45 دج.