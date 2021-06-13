فرض غرامة مالية على رئيس دولة لعدم وضعه الكمامة

غرمت حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية، الرئيس جائير بولسونارو، بسبب عدم ارتداء كمامة طبية خلال قيادته حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية، السبت، في شوارع مدينة ساو باولو.

وقال المكتب الصحفي لحكومة الولاية إن غرامة تعادل حوالي 110 دولارات.وتفرض الغرامة لمعاقبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ ماي 2020. وقد طبقت الغرامة على الرئيس البرازيلي.ولوح الرئيس للجمهور من دراجته النارية وتحدث فيما بعد إلى أنصاره.

وسابقا تعرض بولسونارو، الذي أصيب عام 2020 بفيروس كورونا، أيضا للتغريم لعدم وضعه كمامة.وذلك خلال تجمع حاشد مع أنصاره في ماي في ولاية مارانهاو شمال شرق البلاد.

وتعتبر البرازيل ثالث دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 17 مليون حالة والثانية من حيث الوفيات بحوالي 486 ألف حالة.ووفقا لوزارة الصحة البرازيلية تلقي أقل من 12 بالمائة من سكان البرازيل جرعتين من لقاحات مضادة لفيروس كورونا.