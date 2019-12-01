فرعون: بريد الجزائر سيمنح “سلفية” للعمال الذين يتقاضون أجورهم في الحسابات البريدية

سيستفيد الموظفون الذين يتقاضون أجورهم الشهرية عبر حساباتهم البريدية من خدمة اقتراض الأموال من مصالح مؤسسة بريد الجزائر.

وكشفت وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الرقمنة إيمان هدى فرعون عن إطلاق هذه الخدمة تحت مسمى سبقلي.

وقالت فرعون في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الخدمة ستكون للزبائن الذين لا يملكون أموالا في حساباتهم البريدية.

واشترطت مؤسسة بريد الجزائر حسب المسؤولة الأولى عن القطاع توفر شروط في الزبائن وعلى رأسها استقبالهم لمبالغ مالية بانتظام في حساباتهم البريدية.

وأكدت الوزير في تصريحها أن هذه الخدمة تشترط أن يكون الزبون موظفا بأجرة شهرية تدخل بانتظام لحسابه البريدي، ليتم بعدها تحديد المبلغ الذي يمكن اقرضه للزبون في إطار هذه الخدمة