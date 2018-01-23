عاجل

فرق مختصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بولايات شرق البلاد

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
فرق مختصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بولايات شرق البلاد
بقلم أحمد مراح

إسحدثت فرقة مختصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر ولايات شرق البلاد خلال السنة الفارطة وهذا بعدما شهدت إرتفاعا ملحوضا.

جاء هذا الإستحداث بعد التوسع الإعلامي الكبير الذي تعرفه وسائط الإنترنت والإنفتاح الإعلامي والتكنولوجي في الجزائر مؤخرا.

وقد مكنت جهود الشرطة لشرق البلادخلال 2017  من معالجة834 قضية من أصل 1064 تم تسجيلها أفضت لتوقيف 829 شخص متورط.

وبحسب مكتب التحقيقات بالمفتشية الجهويى للشرطة شرق،فقد تم تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي لأوساط الشباب .

كما تم إرشادهم وتحذيرهم بمخاطر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والألعاب الإلكترونية مع اشراك الفاعلين في المجال.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital