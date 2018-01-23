فرق مختصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية بولايات شرق البلاد

وقد مكنت جهود الشرطة لشرق البلادخلال 2017 من معالجة834 قضية من أصل 1064 تم تسجيلها أفضت لتوقيف 829 شخص متورط.

وبحسب مكتب التحقيقات بالمفتشية الجهويى للشرطة شرق،فقد تم تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي لأوساط الشباب .

كما تم إرشادهم وتحذيرهم بمخاطر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والألعاب الإلكترونية مع اشراك الفاعلين في المجال.