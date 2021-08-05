الوطني فرنسا: أطباء جزائريون مغتربون يهبون لدعم المستشفيات الجزائرية بقلم قناة النهار نشر في 05 أوت 2021 - 15:03 شارك غرِّد 1259 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=968945 كورونا اقرأ أيضا التحضير لإعادة فتح نشاط صيد المرجان الوطني 26 جويلية وزير الصحة يهنئ الجزائريين والأطقم الطبية.. ويؤكد على احترام البروتوكول الصحي الوطني 20 جويلية بلعابد: تنصيب اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية.. والأولية للتكفل الصحي بمنتسبي القطاع الوطني 03 أوت حركة تغييرات وسط مسؤولي التشغيل بالولايات.. وورقلة معنية الوطني 15 جويلية