فرنسا: إجتماع استثنائي لمجلس الدفاع اليوم حول برنامج التجسس الصهيوني

كشف الناطق باسم الحكومة الفرنسية، غابريال أتال، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعا إلى عقد جلسة “استثنائية” لمجلس الدفاع الفرنسي اليوم الخميس، من أجل مناقشة برنامج التجسس “بيغاسوس” الصهيوني.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن إذاعة “فرانس إنتر”، فإن الرئيس ماكرون يتابع هذا الموضوع عن كثب.

وأوضح ذات المسؤول، إن هذا الإجتماع الإستثنائي، سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني.

هذا وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، لقناة “تي أف 1” أمس الاربعاء، أن الرئيس ماكرون، أمر بإجراء سلسلة من التحقيقات بشأن ملف برنامج التجسس الصهيوني “بيغاسوس”.وجاء ذلك، في أعقاب التقارير الاعلامية والتي كشفت عن استخدام هذا البرنامج، من قبل جهاز أمني مغربي للتنصت على هواتفه.

وكشفت وسائل إعلام عدة، عن اختراق هواتف سياسيين وصحفيين فرنسيين بمن فيهم الرئيس الفرنسي ذاته ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب بهدف المراقبة المحتملة من قبل برنامج التجسس بيغاسوس.

فيما أكدت الرئاسة الفرنسية أول أمس الثلاثاء، أنه “اذا صحت المعلومات عن تجسس المغرب على الرئيس ايمانويل ماكرون فسيكون ذلك “خطير للغاية”.

وأشارت الرئاسة الفرنسية، الى أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.