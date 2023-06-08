فرنسا: إصابة العديد من الأطفال في حادث طعن بحديقة

أصيب 7 أشخاص على الأقل، بينهم 6 أطفال، في هجوم بسكين وقع يوم الخميس في مدينة آنِسي بفرنسا.

وحسب موقع “LE FIGARO”، ألقي القبض على منفذ الهجوم، وهو طالب لجوء سوري لا تعرفه الشرطة.

وقال موقع “BFMTV”، والذي نقل عن مصادر من الشرطة، أن الهجوم وقع في حديقة بالقرب من بحيرة أنيسي. أين هاجم شخص أطفالًا صغارًا بسكين يوم الخميس.

وأصيب أربعة أطفال بجروح خطيرة واثنان منهم في حالة طوارئ. بينما تم القبض على الرجل من قبل الشرطة.