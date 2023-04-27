فرنسا.. إلغاء أكثر من 30 بالمائة من الرحلات بداية 1 ماي

طلبت الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران التخلي عن ثلث برنامج رحلاتها بمطار باريس أورلي والربع في مطار رواسي شارل ديغول. تحسبا لمشاركة مراقبي الحركة الجوية في الإضرابات المقررة في يوم العمال الاثنين المقبل 1 ماي، ضد قانون التقاعد.

كما ستشمل الإضرابات في حركة النقل الجوي أيضا العديد من المطارات الفرنسية الأخرى. وسيتعين إلغاء 33 بالمائة من الرحلات بشكل وقائي في مطارات مرسيليا وليون وبوردو ونانت وتولوز. بينما سيتم إلغاء 25 بالمائة من الرحلات في نيس وبوفيه، وفق ما ذكرت هيئة الطيران في بيان صحفي.

في حين، أعلنت نقابة عمال الطيران المدني أنها “ستستمر في المشاركة في التعبئة التي قررتها جميع الاتحادات النقابية في 1 ماي”. وفق الرسالة التي وجهتها إلى المدير العام لهيئة الطيران المدني.

وبالإضافة إلى المطارات، قد تؤثر الإضرابات على بعض مراكز الملاحة الجوية أثناء الرحلات. والتي توجه الطائرات التي تحلق فوق الأراضي الفرنسية.

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لفرنسا، فإن هذه الإضرابات ستكون لها آثار متتالية على جميع حركة النقل الجوي الأوروبي. مما يثير غضب العديد من شركات الطيران الأجنبية التي تضطر إلى إلغاء أو تأخير رحلاتها الجوية.