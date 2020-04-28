فرنسا: استمرار إجراءات العزل حتى انخفاض الإصابات اليومية بكورونا لأقل من 3000

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فرنسا: استمرار إجراءات العزل حتى انخفاض الإصابات اليومية بكورونا لأقل من 3000
بقلم نادية بن طاهر

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم، إن فرنسا لن تنهي إجراءات العزل العام في البلاد، ما لم ينخفض ​​عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أقل من 3000.

وقال إدوار فيليب أمام البرلمان: “إن إلغاء إجراءات العزل العام في 11 ماي، يعتمد على انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 3000 يوميا”

وأضاف رئيس الوزراء:”إذا كانت المؤشرات سيئة، لن يتم إلغاء القيود في 11 ماي”.

وتم تسجيل أكبر حصيلة يومية للإصابات الجديدة بكورونا في فرنسا، حيث رصدت وزارة الصحة 3764 حالة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المصابين 128339 حالة.


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