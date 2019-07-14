فرنسا: اشتباكات بين الشرطة ومحتجي السترات الصفراء في باريس

عرفت فرنسا، اليوم الأحد، اشتباكات بين محتجي السترات الصفراء، وعناصر الشرطة، في جادة الشونزيليزيه، بالعاصمة الفرنسية، باريس.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد عرفت العاصمة الفرنسية، اشتباكات بين محتجي السترات الصفراء، والشرطة، بعد انتهاء العرض العسكري المقام بمناسبة العيد الوطني، الموافق لـ14 جويلية من كل عام.

واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، الذين لم يرتدي بعضهم السترات الصفراء، وبعضهم غطوا وجوههم بأوشحة وأقنعة.

وتم توقيف 152 شخصا، على هامش هذه الاشتباكات، حسب مصادر من شرطة باريس.

ويستمر حراك السترات الصفراء، في فرنسا، منذ 8 أشهر، إلا أنه يعرف مؤخرا صعوبات في التجمع.