فرنسا.. اعتقال امرأة على علاقة بمنفذ هجوم “كاركاسون”

أعلن المدعي العام الفرنسي فرانسوا مولان، مساء الجمعة، عن اعتقال شخص على علاقة بمنفذ الهجوم المسلح بجنوب فرنسا.

وأفادت وسائل إعلام، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت امرأة على علاقة برضوان لقديم، منفذ عملية احتجاز الرهائن، الذي قتل 3 أشخاص وأصاب 16 آخرين.

هذا وتمكنت القوات الخاصة الفرنسية من تصفية منفذ عملية احتجاز الرهائن في منطقة تريب قرب مدينة كاركاسون جنوب غرب فرنسا.

وقد تبنى تنظيم “داعش” هجمات كاركاسون التي نفذها رضوان لقديم، (مغربي الجنسية)، جنوب فرنسا.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، إثر انتهاء العملية الأمنية، أن منفذ الهجوم كاركاسون كان بمفرده،

مشيرا إلى أنه كان معروفا للسلطات بجرائم صغيرة.

من جهته أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الهجوم الذي هز منطقة تريب، ناجم عن “الإرهاب الإسلامي”.

وأضاف ماكرون أن جهاز الأمن الفرنسي يدرس حاليا ادعاء “داعش” أنه يتبنى الهجوم في كاركاسون.