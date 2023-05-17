فرنسا.. الحكم بسجن ساركوزي لمدة عام في قضية التنصت

قضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي” لمدة عام مع النفاذ.

وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن ساركوزي صدر في حقه حكم 3 سنوات سجنا واحدة منها مع النفاذ في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية.

وأدين الرئيس الفرنسي الأسبق بعقوبة السجن بعد طعنه حكما صدر في 2021 بإدانته في قضية فساد واستغلال نفوذ.

وقالت محكمة الأستئناف الفرنسية، إنّ الرئيس الأسبق سيرتدي سوارا إلكترونيا بدلا من دخول السجن في السنة الثالثة.