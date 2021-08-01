فرنسا: “الشهادة الصحية” تخرج عشرات آلاف الأشخاص إلى الشارع

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في عدة مدن فرنسية، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا. و”الشهادة الصحية” الملزمة لدخول عدد كبير من الأماكن العامة.

وقال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إنهم يقدّرون عدد من شاركوا في المظاهرات في باريس بنحو 13500 شخص. فيما أشار متحدث آخر باسم الشرطة إلى أن المحتجين في باريس أصابوا ثلاثة من أفراد الشرطة.

والشهادة الصحية تصريح صحي ملزم لدخول عدد كبير من الأماكن العامة أصدرته الحكومة مع تصديها لموجة رابعة من الإصابات بكورونا.