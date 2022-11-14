فرنسا: القبض على جزائريين قاما بالاحتيال للحصول على المزايا الاجتماعية

تناولت المحكمة القضائية في Villefranche-sur-Saône، في 7 نوفمبر الماضي، قضية تتعلق بشقيقين، استقروا في الجزائر لمدة خمس سنوات. لكنهم يتنقلون بشكل منتظم ذهابًا وإيابًا للحصول على المزايا الاجتماعية في نهر الرون في فرنسا.

وللرد على أسئلة المحققين، أوضح هذان الشقيقان الجزائريان أن عودتهما إلى الجزائر مؤقتة. وأنهم استقروا في الجزائر لرعاية عائلتيهما أثناء جائحة كوفيد -19. الحجج التي رفضتها المحكمة المكلفة بقضيتهم.

لسوء الحظ، لم تتح لهؤلاء الجزائريين الفرصة لتقديم المزيد من الحجج. وذلك من حيث أنهم لم يمثلوا يوم محاكمتهم أمام المحكمة.

وبحسب Le Progrès ، أصدرت عدالة كالادو حكما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الجزائريين. ولكن أيضًا ، الالتزام بسداد المبلغ المطلوب من قبل CAF du Rhône. حيث يصل المبلغ الأخير إلى 16 ألف و59 أورو للفرد ، أي ما مجموعه 32 ألف أورو للأخوين.

في نفس الوقت ، لوضع حد لهذا النوع من الاحتيال. أعلن وزير الحسابات العامة الفرنسي في وقت سابق. اعتبارًا من عام 2024، أنه لن يتم دفع أي علاوة اجتماعية، باستثناء التقاعد، في حساب غير فرنسي أو غير أوروبي.