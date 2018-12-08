فرنسا: بداية توافد “السترات الصفراء” والبلديات تبني أسوار أمام البنايات

احتشد الآلاف من الفرنسيين في شوارع العاصمة، ومدن أخرى، منذ صبيحة اليوم السبت، احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود.

وتدخل موجة احتجاجات أصحاب “السترات الصفراء” أسبوعها الرابع في فرنسا.

وفي ذات السياق، نشرت السلطات الفرنسية، قرابة 89 ألف شرطيا، بسبب مخاوف من تكرار أعمال العنف والشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي.

وقامت من جهتها بلديات باريس، وشركات النظافة بإجراءات احترازية، لتفادي كل ما يمكن استخدامه للعنف ضد الشرطة، كالحواجز الحديدية وأغطية المجاري.

كما بنت أسوار من الإسمنت والطوب على بعض البنايات القريبة من قوس النصر.