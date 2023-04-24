فرنسا تبسط عملية حصول الأجانب على تصريح إقامة

كشفت صحيفة لو باريزيان، عن إقرار الحكومة الفرنسية تسهيلات لتبسيط عملية حصول الأجانب على تصريح إقامة.

وحسب ذات الصحيفة فبالنسبة للأجانب الراغبين في الاستقرار بشكل قانوني في فرنسا. فإن الحصول على تصريح إقامة غالبًا ما يمثل عقبة. حيث يجدون أنفسهم أحيانًا غير موثقين على الرغم من أنفسهم.

واستنكرت العديد من الجمعيات، بما في ذلك Cimade، طوابير الانتظار. كما شجبت محنة المتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة.

في الواقع، كثيرًا ما يتم تحديد المحافظات من قبل المجموعات والجمعيات والمتقدمين. سواء بسبب التأخير في الرد أو لعدم تطبيق تعليمات مجلس الدولة بشأن إنشاء بديل للخدمة الهاتفية.

وتشير هذه المحافظة من جانبها إلى أنها تمكنت من منح أكثر من 26000 تصريح إقامة في عام 2022. على الرغم من أن بعض الحالات تطلبت تحقيقًا فيما يتعلق بعدة معايير مثل طول الإقامة وجانبها المستمر.

بالنسبة لهذه المحافظة، يعد العمل بدون طوابير أولوية. للقيام بذلك، يتم فتح 750 موعدًا هناك كل أسبوع. كما تقول جولييت واتبلد ، مديرة DDII (مديرية الهجرة والاندماج).

وبحسب هذا المسؤول ، فبالإضافة إلى فترة الانتظار التي “تتراوح من 3 إلى 5 أسابيع” فقط. تمنح محافظتها ما بين 75 و 90 تصريح إقامة في اليوم/ وهذا من 200 إلى 250 زيارة يومية.

وفقًا لمدير DDII ، تعتمد محافظة Seine-et-Marne بشكل أساسي على خدمة معلومات المستخدم (SRU). هناك أربعة وكلاء للترحيب بالمتقدمين والرد على 1800 طلب شهريًا.

ووفقًا لمدير DDII، فإن الهدف هو الرد على المتقدمين في غضون فترة لا تزيد عن 5 أيام.