فرنسا تتخذ قرارا تاريخيا بشأن الصحراء الغربية

أصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا بوقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.

وقد رحبت جبهة البوليساريو، اليوم الثلاثاء، بالقرار. واعتبرته مهما كونه سيسمح بالتطبيق الفعال لحكم محكمة العدل الأوروبية الصادر عام .2016 الذي صنف الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين ومتمايزين.

وحيّت ممثلية الجبهة بأوروبا والاتحاد الأوروبي، اتحاد الفلاحين على خطوته “التضامنية والنبيلة”. كونها ترفض استيراد المنتوجات من الأراضي المحتلة إلى أوروبا عبر طرق تتحايل على القانون وتنتهك حقوق الشعب الصحراوي.

وقد دعا اتحاد الفلاحين الحكومة الفرنسية إلى المصادقة على مرسوم يحظر استيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة. وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية. وذلك باعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية، كما أقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و2018.

وكان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض، هو الآخر، في قراره بناء على طلب اتحاد الفلاحين. حجج الحكومة وإحالة هذه المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية تحترم القانون الأوروبي الخاص. بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية.

وشدد بيان ممثلية جبهة البوليساريو بأوروبا والاتحاد الأوروبي على “مسؤولية الحكومة الفرنسية في مراقبة مدى احترام القانون الأوروبي. من خلال التحقق من منشأ المنتجات المستوردة من الصحراء الغربية التي يتم تفريغها في منطقة بربينيان. قبل توزيعها لاحقا في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية”.