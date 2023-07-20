فرنسا تتخذ قرارا جديدا بشأن ارتداء البوركيني في الشواطئ

لا تزال مسألة البوركيني محل اهتمام في فرنسا. بعد ارتداء الحجاب والعباءات في المدارس، حان الوقت لمناقشة ارتداء البوركيني في شواطئ فرنسا. علاوة على ذلك، أدى قرار اتخذه مجلس الدولة الفرنسي إلى إحياء الجدل حول هذا الزي الأنثوي.

وبالفعل ، قرر مجلس الدولة تعليق مرسوم يحظر ارتداء البوركيني على الشواطئ. وبحسب الأخير ، فإن هذا المرسوم يشكل “اعتداء جسيما وغير قانوني على الحريات”.

وللتذكير ، فإن هذا المرسوم ، الذي يتم تجديده كل عام في هذه المقاطعة بفرنسا، يحظر الاستجمام. من 15 جوان إلى 31 أوت 2023. على الأشخاص الذين من المحتمل أن يتسبب لباسهم في الإخلال بالنظام العام.

علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بارتداء البوركيني على شواطئ فرنسا ، فإن الفرنسيين لديهم رأي واضح للغاية.

وتم الكشف عن ذلك من خلال استطلاع أجراه معهد CSA ، نشره CNEWS.

وبالفعل، رداً على سؤال “ما إذا كان سيتم حظر ارتداء البوركيني على الشواطئ في فرنسا”. أيد 62٪ من الأشخاص الذين تم استجوابهم هذا الحظر.

بالمقابل ، كان 37٪ من الفرنسيين يؤيدون ارتداء البوركيني على شواطئ فرنسا. أما 1٪ من المستطلعين فلم يبدوا رأيهم في هذا الموضوع.