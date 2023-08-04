 فرنسا تجلي مواطني الاتحاد الأوروبي من النيجر

استجابة للأحداث الأخيرة في النيجر، طلبت فرنسا المساعدة من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. لتسهيل العودة الآمنة لمواطني الاتحاد الأوروبي من النيجر.

في بيان صدر مؤخرًا عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ، لوحظ أن فرنسا أتاحت أربع طائرات. لدعم جهود الإعادة إلى الوطن ، ونقل الأفراد من نيامي إلى باريس.

ووفقًا للهيئة ، فقد أكملت رحلتان بالفعل رحلتهما ، حيث أعادت بنجاح ما يقرب من 500 شخص. بينما يجري حاليًا ترتيب رحلات إضافية.

وأضافت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضًا أن آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. قد تدخلت لتمويل 75 في المائة من تكاليف النقل، مما زاد من تسهيل عملية الإعادة إلى الوطن وضمان رفاهية المعنيين.

تعد آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي أداة حيوية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. والدول المشاركة لطلب المساعدة القنصلية لمواطنيها أثناء حالات الطوارئ أو الأزمات، مثل عمليات الإجلاء.

كما توضح المفوضية، أثناء حالات الطوارئ، تلعب رحلات العودة إلى الوطن التي يتم تنظيمها. من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا. في ضمان العودة الآمنة لمواطني الاتحاد الأوروبي من جنسيات مختلفة الذين يعانون من محنة في الخارج.

وجاء في البيان: “في حالات الطوارئ ، تضمن رحلات العودة إلى الوطن المنسقة. في إطار آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي العودة الآمنة لمواطني الاتحاد الأوروبي من جنسيات مختلفة”.

وفي هذا الصدد ، شددت الهيئة على أن المساعدة المقدمة بموجب آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية طوعية تمامًا. وتقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المشاركة لمساعدة مواطني الاتحاد الأوروبي. الذين يواجهون تحديات كبيرة في الخارج أثناء الأزمات أو الكوارث.

كما تعزز هذه الآلية التعاون والتضامن بين دول الاتحاد الأوروبي في أوقات الحاجة. وتعزز الجهود لحماية ودعم مواطنيها على مستوى العالم.