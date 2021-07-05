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فرنسا تحذر من موجة رابعة للوباء اعتبارا من نهاية جويلية الجاري

بقلم نسرين محفوف
فرنسا تحذر من موجة رابعة للوباء اعتبارا من نهاية جويلية الجاري
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال اتال، أنه من المحتمل اندلاع موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. اعتبارا من نهاية شهر جويلية الجاري وذلك وفقا لتحذير وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.

وقال “أتال” في حوار خاص لإذاعة “فرانس إنتير” اليوم الإثنين، إنه في أقل من أسبوع. حيث عاد الوباء للانتشار بسرعة كبيرة ولاسيما متحور “دلتا” المعدي بشكل خاص. مضيفا أن الإصابات بالمتحور تتضاعف كل أسبوع تقريبا. حيث يوجد أكثر من 30% من حالات الإصابة بمتغير دلتا.

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