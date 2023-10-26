فرنسا تحظر المظاهرة الداعمة للشعب الفلسطيني المقررة هذا السبت

أعلن قائد الشرطة في باريس، لوران نونيز، اليوم الخميس، على موقع فرانس إنفو إن المظاهرة المؤيدة للشعب الفلسطيني. المقرر تنظيمها يوم السبت 28 أكتوبر في باريس سيتم حظرها من قبل مقر الشرطة.

وقال قائد الشرطة “أشير إلى أن المنظمات التي قدمت طلبا لتنظيم المظاهرة. أنها قد تكون نظمتها لدعم المقاومة الفلسطينيةحماس. ولذلك سأحظر هذه المظاهرة”.

منذ 7 أكتوبر، حظر مقر شرطة باريس عدة مظاهرات مخطط لها في شوارع العاصمة.

وكان من المقرر أن يكون آخر موعد يوم الخميس 19 أكتوبر. تم حظره في البداية، ثم تم ترخيصه أخيرًا من قبل المحكمة الإدارية.

وقال “إن احترام حرية التظاهر وحرية التعبير، التي لها طابع الحريات الأساسية (…) يجب أن يتوافق مع المطلب الدستوري لحماية النظام العام”.

وللتذكير، في 18 أكتوبر، ذكّر مجلس الدولة الفرنسي بأن المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لا يمكن حظرها بشكل منهجي. وأن الأمر متروك للمحافظين وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك خطر محلي لحدوث اضطرابات.