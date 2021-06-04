فرنسا تحقق بالحادثة: مجهول يبلغ عن وجود قنبلة في طائرة فرنسية ووجوب هبوطها بالجزائر

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، مساء الخميس، عن تلقي إنذار كاذب. تم من خلاله الإبلاغ عن وجود قنبلة في طائرة فرنسية آتية من تشاد، ووجوب هبوطها في الجزائر.

وحسب ما تداولته مواقع إعلامية فرنسية، فقد شكلت وزارة الداخلية الفرنسية خلية أزمة وزارية. بعد الاشتباه في وجود عبوة على طائرة تابعة لشركة AIR FRANCE. قادمة من تشاد إلى مطار رواسي شارل ديغول.

وأوضحت ذات المصادر أنّ قائد الطائرة تلقى اتصالا، يبلغه بوجود عبوة ناسفة وبوجوب هبوطه في الجزائر. مضيفاً أنّ مصدر الاتصال ما زال مجهولاً.

من جانبها، قالت شركة AIR FRANCE في بيان لها “بسبب تهديد مجهول وطبقاً للإجراءات المعمول بها. رافقتنا طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الفرنسية. وحطت الطائرة بشكل طبيعي في مطار شارل ديغول. حيث تولت السلطات أمرها”.

وغرّد وزير الداخلية على تويتر ” لقد تم تفتيش الطائرة، من طرف القوات الخاصة، وثبت خلوها من أي عبوة ناسفة. هذا النوع من الإنذارات غير معتاد وسنقوم بفتح تحقيق”.